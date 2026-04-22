170 مليار درهم لتوسيع شبكة الطرق ورفع الطاقة الاستيعابية حتى 2032

قال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ان الوزارة اقرت حزمة مشاريع بقيمة 170 مليار درهم سيتم صرفها حتى عام 2030، موزع على مشاريع الطرق الاتحادية والمحلي وقطار الاتحاد.



وأوضح خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) بأن قيمة المخصصات سيتم توزيعها بواقع 11 مليار درهم على مشاريع الطرق الاتحادية، و95 مليار على مشاريع الطرق المحلية، و64 مليار درهم تم تخصيصها لمشاريع قطارات الاتحاد، موضحاً بأن تلك المخصصات ستساهم في توسيع شبكة الطرق ورفع الطاقة الاستيعابية.



وأفاد المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن مشاريع التوسع حتى نهاية عام 2032، ستشهد التوسع في المحاور الاتحادية، بحيث يرتفع عددها من 19 إلى 33 بنسبة زيادة تصل إلى 73%.