إنشاء محور اتحادي رابع لتخفيف الازدحام المروري.. بعرض 12 حارة لربط 5 إمارات في الدولة

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، عن وجود مشروع جديد لإنشاء محور اتحادي رابع بعرض 12 حارة مرورية، يربط بي 5 إمارات في الدولة من بينها أمارة أبوظبي، وإمارة دبي، وإمارة الشارقة، ما يسهم في رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% ويسهم في الانسيابية المرورية.



وأوضح المزروعي، "خلال رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم"، أن الوزارة وانطلاق من جهودها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الاتحادية، ستعمل على تنفيذ مشروع لإنشاء المحور الاتحادي الرابع، بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليار درهم وبطول طريق يصل إلى 120 كيلو متر، مشيراً إلى أن المشروع سيشهد تخصيص 12 حارة لتربط 5 إمارات، كما ستشهد عملية التطوير ايضاً انشاء 4 جسور علوية.



وبين بان الطريق الجديد سيتم إنشاءه وفقاً اعلي المعايير الدولية وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 360 ألف رحلة يومياً، مشدداً على أن المحور الاتحادي الرابع سيساهم في رفع كفاءة الطرق الاتحادية إلى نسبة 73%.