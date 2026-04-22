تخفيض زمن الرحلة بين أبوظبي ودبي إلى 50 دقيقة

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أن التوسع في شبكة الطرق ورفع الطاقة الاستيعابية، يتضمن حزمة من المشاريع بقيمة 170 مليار درهم منها 11 مليار لمشاريع الطرق الاتحادية و95 مليار درهم لمشاريع الطرق المحلية، و64 مليار درهم لمشاريع قطارات الاتحاد، مشيراً خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم لمناقشة سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، أنه سيتم رفع كفاءة وتطوير النقل الجماعي.



وقال المزروعي: "تشمل عمليات تطوير النقل الجماعي شبكة نقل جماعي متكاملة بين دبي والشارقة وعجمان تضم 10 مسارات وحافلات BRT سريعة، ما يترتب عليه زيادة بنسبة 45% في استخدام الحافلان، ورفع مساهمة النقل البحري بنسبة 35%"، مشيراً إلى أن خطة الحلول المتكاملة لمعالجة الازدحام المروري تشمل: تعزيز الترابط وتوفير البدائل المرورية، وتعزيز النقل متعدد الوسائط، والتحول إلى النقل الذكي، والتكامل المؤسسي وإدارة الحركة، إضافة إلى التوعية وتعزيز السلوك المروري".



وأضاف: "قطاع القطارات سيرفع قدرة الشحن بحلول 2030 إلى 60 مليون طن، وخفض تكاليف النقل بنسبة 30%، وتحويل 5 آلاف و600 رحلة شحن يومياً إلى السكك الحديدية، والمساهمة في نقل 36.5 مليون راكب سنوياً، حيث ستمتد شبكة قطارات الاتحاد للركاب بطول 900 كيلو متر، وسيكون زمن الرحلة من أبوظبي لدبي 50 دقيقة فقط، ومن أبوظبي للفجيرة 100 دقيقة" ما سيسهم في تشجيع المتنقلين على استخدام القطارات".



وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستتضمن أيضاً 21 ألف و591 مركبة نقل جماعي، وتخصيص 393 مسار مخطط للمركبات، و40 خط بحري تغطي 74 محطة، و11 قطار تربط جميع إمارات الدولة، ضمن أنظمة السكك الحديدة الخفيفة، و129 قطار مترو ضمن أنظمة السكك الحديدة الثقيلة، و53 محطة مترو .