رئيس الدولة يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لاري فينك رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتطورات الأسواق العالمية، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والفرص التي تتيحها لتعزيز الاستثمار والاقتصاد العالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم وتقدمها.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والمسؤولين.