رئيس الدولة وملك المغرب يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

كما بحث سموه وملك المغرب، عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.