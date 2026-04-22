رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان التطورات في المنطقة

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموّه ورئيس سيراليون، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون، وإمكانات تطويره، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من المجالات التي تُمثّل أولويات تنموية للبلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعها البلدان خلال شهر فبراير الماضي.

وأكّد الجانبان الحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف الاتفاقية التي تُشكّل إطاراً مهماً للتعاون، واستثمار جميع الفرص المتوافرة لبناء شراكات تنموية تدعم تطلعات البلدين إلى التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الخطرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وجدد جوليوس مادا بيو إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة، التي تُشكّل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي، وتقويضاً للاستقرار والأمن الإقليميين.

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وسموّ الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.