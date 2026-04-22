رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة يبحثان تعزيز مسيرة التنمية الوطنية

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن، وفي مقدمتها الخطط التنموية التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع، وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، انطلاقاً من رؤية الدولة التي ترتكز على مواصلة تمكين المواطن، وتعزيز دوره، الذي يُعدّ الضمانة الأساسية لاستدامة التنمية، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، ودعا الجميع المولى، عزّ وجلّ، أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها لتواصل مسيرة تقدمها.

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.