استمرار الإدانات الخليجية والعربية لمخطط إرهابي استهدف الإمارات

تلقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وأدان وزير خارجية الكويت، خلال الاتصال الهاتفي، المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات، وأكّد تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

وتوجّه سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، على موقف دولة الكويت الشقيقة، الداعم لدولة الإمارات، وتضامنها الكامل معها، مؤكداً على العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وشدد سموّه على أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً راسخاً، وموقفاً حازماً لا يقبل التهاون في مواجهة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات آثمة تستهدف النيل من أمن الدول واستقرارها أو المساس بسيادتها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لاجتثاث جذور الإرهاب، وتجفيف منابعه، وترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكّد سموّه أن الإرهاب والتطرف لا دين لهما ولا مذهب، بل يُمثّلان انحرافاً خطراً عن جوهر القِيَم الإنسانية التي تُشكّل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة، مشدداً على أن دولة الإمارات ستبقى نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش والتعددية الثقافية، وموطناً للأخوة الإنسانية التي تجمع أكثر من 200 جنسية تعيش بأمن ووئام، في ظل نهج راسخ يُعزّز السلام والانفتاح، ويحمي كرامة الإنسان.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والمستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

من جهتها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس): «تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة».

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لأي أعمال أو مخططات آثمة تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد البديوي باليقظة العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، والتي تمكنت بكل اقتدار من إحباط هذه المخططات الإرهابية، والكشف عنها وضبط عناصرها، مجسّدةً بذلك نموذجاً متقدماً في حماية الأمن الوطني، وصون مقدرات الدولة.

وأكّد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات، ودعمه المطلق للإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.

كما جدد رفض مجلس التعاون لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أياً كانت دوافعها ومبرراتها.

وأشادت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالإجراءات الأمنية التي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضت إلى تفكيك خلية إرهابية وتوقيف عناصرها.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن بيان لـ«وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج» قوله إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعبّر عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في حماية أمنها واستقرارها، وتثمن يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية، وتجدد رفضها التام للإرهاب بجميع أشكاله، ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحته، وتعزيز الأمن في المنطقة.