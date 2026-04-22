جامعة الإمارات تقدم ابتكارات طلابية تقود إلى حلول مستقبلية

نظّمت كلية الهندسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة معرضاً بعنوان «حيث يلتقي التصميم بالهندسة: من الفكرة إلى الأثر»، بحضور المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة، ومدير الجامعة، الدكتور أحمد علي الرئيسي، إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وذلك في متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار بالحرم الجامعي.

يأتي تنظيم هذا المعرض الذي يجسد التزام الجامعة تأهيل طلبة قادرين على تحويل الأفكار إلى حلول عملية ذات أثر ملموس في المجتمع، في إطار حرصها على إبراز مخرجاتها الأكاديمية والبحثية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الابتكار، وتربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العلمي.

ويتضمن المعرض أكثر من 20 مشروعاً هندسياً متميزاً لطلبة مرحلتَي البكالوريوس والدراسات العليا، تغطي مجالات متعددة، تشمل العمارة المستدامة، والأنظمة الإنشائية المتقدمة، وحلول الطاقة المتجددة، مع تركيز واضح على معالجة تحديات واقعية في البيئة العمرانية.

وتبرز من بين هذه المشاريع نماذج مبتكرة للإسكان، تعتمد على تقنيات البناء المعياري، والتصنيع المسبق، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وخفض التكاليف، إلى جانب تصاميم لمدن رأسية مستدامة تراعي الخصوصية الثقافية، وتستجيب لمتطلبات النمو الحضري المتسارع.

ويهدف المعرض إلى تعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، من خلال ربط مشاريع الطلبة باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون مع الجهات الخارجية والشركاء الاستراتيجيين، وتضمن عرض مشاريع تطبيقية تسهم في تطوير مرافق الجامعة والارتقاء بتجربة المستخدم داخل الحرم الجامعي، بما يعكس التزام الجامعة تبني أفضل الممارسات في الابتكار والاستدامة.

ويُعد معرض «حيث يلتقي التصميم بالهندسة: من الفكرة إلى الأثر» نموذجاً للتكامل بين التعليم والهندسة التطبيقية، وسلط الضوء على دور التصميم في تحويل الأفكار إلى حلول ذات أثر ملموس، تدعم تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

ويقدم الطلبة حلولاً إنشائية لإعادة تدوير ركام المباني المدمرة في مناطق النزاعات، وتحويلها إلى خرسانة معاد تدويرها، لبناء أحياء سكنية اقتصادية، إلى جانب تصميم مراكز صحية ومساجد مرنة قابلة للتوسع السريع باستخدام أنظمة مسبقة الصنع.