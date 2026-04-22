لجنة بـ «الوطني الاتحادي» تناقش تقريراً حول دعم جودة خدمات كبار المواطنين

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته، أمس، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، تقريرها المتعلق بدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من مقررة اللجنة، شيخة سعيد الكعبي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي حشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون.

واستعرضت اللجنة التقرير الذي تضمن محاور الموضوع، التي شملت السياسات الداعمة للشيخوخة بين كفاءة الرعاية الصحية واستثمار خبرات كبار المواطنين، ومدى مواءمة الأطر التشريعية المنظمة لاحتياجاتهم في مجالات الرعاية والتمكين، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين.