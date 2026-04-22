أمطار متفاوتة الشدة اليوم وغداً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، اليوم وغداً، حالة جوية تتسم بتدفق السحب المتوسطة والعالية من الغرب باتجاه الدولة على فترات، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة، تكون في مجملها خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، فيما يُحتمل أن تكتسب طابعاً متوسطاً على المناطق الجبلية.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تراوح بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط على فترات، خصوصاً في المناطق الغربية، مثيرةً الغبار والأتربة، ومرافقةً لانخفاض طفيف في درجات الحرارة، لاسيما على المناطق الساحلية، بما يعكس تحولاً نسبياً في السمات الجوية خلال هذه الفترة.

وفي ما يتعلق بحالة البحر، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، مع احتمال اضطرابه أحياناً في المناطق الغربية، في حين يبقى خفيفاً في بحر عمان، ضمن مؤشرات بحرية مستقرة نسبياً مع بعض التقلبات المحدودة.