شرطة دبي تحتفي بعَلم الإمارات مع زوار القرية العالمية

ضمن حملة «فخورين بالإمارات»، أطلق مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ولجنة تأمين الفعاليات في دبي، مبادرة لتوزيع علم دولة الإمارات على زوار القرية العالمية، تزامناً مع عودة افتتاح أبوابها ضمن موسهما الـ30، وتضمنت المبادرة التي نُفذت بالتعاون مع الشركاء، توزيع الأعلام على زوار القرية ضمن كرنفال إعادة افتتاحها، بمشاركة خيالة شرطة دبي، والدوريات الفارهة، والكلاب البوليسية التابعة لإدارة التفتيش الأمني K9، ودمُيتي الشرطي «منصور» و«آمنة».

وتعكس هذه المبادرة الوطنية حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة المجتمعية وجودة الحياة.