«التعليم والمعرفة» بأبوظبي تدعو الطلبة للمشاركة في مبادرة «تحية لخط الدفاع الأول»

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، مبادرة «تحية لخط الدفاع الأول» في إطار برنامج «وطني إبداعي»، وانسجاماً مع حملة «عزيمة وطن»، ودعت الطلبة من مختلف المراحل الدراسية للمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية التي تعكس التقدير العميق لكل من يواصل دعم وطنه وصون أمنه واستقراره.

وتمنح المبادرة، الطلبة من مختلف المراحل الدراسية فرصة للتعبير عن مشاعرهم من خلال مشاركات تتنوع بين القصائد المؤثرة، واللوحات الفنية، والأعمال الموسيقية، والابتكارات الإبداعية، في إطار غير تنافسي يضمن الاستماع لكل صوت وتقدير كل مساهمة، بما يعزز مشاعر الانتماء والأمان والفخر بالوطن.

وتأتي المبادرة في وقت تتجلى فيه قوة التكاتف المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية، لتوفّر مساحة يعبّر فيها طلبة أبوظبي عن مشاعر الامتنان والاعتزاز الوطني من خلال الفن والأدب والموسيقى والابتكار، حيث تتيح لهم توجيه رسائل تقدير إلى أبطال خط الدفاع الأول والعاملين في الميدان والكوادر الصحية والتعليمية، وكل من يكرّس جهده لخدمة المجتمع.

وتستعرض الدائرة إبداعات الطلبة ضمن معرض رقمي يُعقد في يونيو 2026، ليشكّل منصة توثّق ما تحمله هذه المبادرة من رسائل تقدير وفخر واعتزاز، وستعرض عدد من الأعمال المختارة في مرافق وأماكن عامة، ما يسهم في إيصال رسائل الطلبة إلى المجتمع، ويعزز حضورها خارج البيئة المدرسية.

وشجَّعت الدائرة جميع المدارس وأولياء الأمور على دعم الطلبة في أبوظبي للمشاركة في هذه المبادرة احتفاءً بأبطال خط الدفاع الأول من خلال إبراز إبداعات الطلبة.

وسيتم استقبال المشاركات اعتباراً من 27 إبريل وحتى 11 مايو 2026، على أن يتم تزويد المدارس بمزيد من التفاصيل عن آلية المشاركة والجداول الزمنية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.