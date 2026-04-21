موريتانيا تشيد بجهود الإمارات في تفكيك خلية إرهابية وتؤكد تضامنها معها

أشادت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالإجراءات الأمنية التي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضت إلى تفكيك خلية إرهابية وتوقيف عناصرها.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن بيان لـ"وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج" قوله إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعبّر عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في حماية أمنها واستقرارها وتثمن يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية وتجدد رفضها التام للإرهاب بجميع أشكاله، ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحته وتعزيز الأمن في المنطقة.