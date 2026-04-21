لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش تقريرا حول دعم جودة خدمات كبار المواطنين

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، تقريرها المتعلق بدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت اللجنة التقرير الذي تضمن محاور الموضوع التي شملت السياسات الداعمة للشيخوخة بين كفاءة الرعاية الصحية واستثمار خبرات كبار المواطنين، ومدى مواءمة الأطر التشريعية المنظمة لاحتياجاتهم في مجالات الرعاية والتمكين، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين.