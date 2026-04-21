قرقاش: الإمارات تثبت كل يوم أنها الدولة القوية بقيادتها وقيمها ومؤسساتها

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات تثبت كل يوم أنها الدولة القوية بقيادتها وقيمها ومؤسساتها؛ صلبة في مواجهة العدوان.

وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "في زمن التحديات تُختبر قوة الدول، والإمارات تثبت كل يوم أنها الدولة القوية بقيادتها وقيمها ومؤسساتها؛ صلبة في مواجهة العدوان، حازمة في التصدي لمخططات التآمر على الأمن، وكفؤة وعادلة في إدارة شؤون المجتمع والاقتصاد بكفاءة وتميّز".

وأضاف: " ستبقى الإمارات تجتاز التحديات بثقة، وتثبت جدارتها في كل اختبار".