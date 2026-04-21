الأرصاد: توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة على الدولة حتى 23 أبريل

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اعتبارا من اليوم وحتى 23 أبريل الجاري، حالة جوية تتسم بتدفق السحب المتوسطة والعالية من الغرب باتجاه الدولة على فترات، في مشهد جوي متجدد يفتح المجال أمام فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة، تكون في مجملها خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، فيما يُحتمل أن تكتسب طابعاً متوسطاً على المناطق الجبلية.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط على فترات، خاصة في المناطق الغربية، مثيرةً الغبار والأتربة، ومرافقةً لانخفاض طفيف في درجات الحرارة، لا سيما على المناطق الساحلية، بما يعكس تحولاً نسبياً في السمات الجوية خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بحالة البحر، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، مع احتمال اضطرابه أحياناً في المناطق الغربية، في حين يبقى خفيفاً في بحر عمان، ضمن مؤشرات بحرية مستقرة نسبياً مع بعض التقلبات المحدودة.