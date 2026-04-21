مخترق يصوّر عائلة عبر مكنسة ذكية.. ثم يبتزها بالصور

حذّر رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، من تصاعد التهديدات الرقمية المرتبطة بالأجهزة الذكية داخل المنازل، كاشفاً عن واقعة تمكّن خلالها أحد المخترقين من السيطرة على مكنسة كهربائية ذكية مزودة بكاميرا، وتصوير عائلة داخل منزلها، قبل استخدام تلك الصور في ابتزازها.

وأوضح أن الحادثة تعكس خطورة الاعتماد المتزايد على الأجهزة المتصلة بالإنترنت، خصوصاً تلك التي تحتوي على كاميرات أو ميكروفونات، مؤكداً أن ضعف تأمينها قد يحوّلها إلى أدوات لانتهاك الخصوصية دون علم أصحابها.

وأشار الكويتي إلى أن الجرائم السيبرانية لم تعد محصورة في الاختراقات التقنية التقليدية، بل اتسعت لتشمل القذف والسب الإلكتروني، وانتحال الشخصية، وجرائم الفدية، والتزييف العميق، ونشر الشائعات، لافتاً إلى أن كثيراً من هذه الجرائم يبدأ بخطوة بسيطة، مثل مكالمة أو رسالة، قبل أن يتطور إلى اختراق كامل.

وأضاف أن الأجهزة الذكية داخل المنازل والمركبات، مثل المكانس الإلكترونية وكاميرات المركبات (داش كام)، أصبحت أهدافاً مباشرة للمخترقين، إذ يمكن التحكم بها عن بُعد، والوصول إلى محتواها، واستغلاله في الابتزاز أو التهديد.

وفي سياق متصل، حذّر من تنامي أساليب الاحتيال الرقمي، خصوصاً تلك التي تستغل رغبة الأفراد في الاستثمار في الذهب والعملات، عبر إعلانات مضللة ومنصات وهمية توهم بعوائد مرتفعة وسريعة، مؤكداً أن كثيراً من الضحايا يفقدون «تحويشة العمر» نتيجة الانخداع بهذه الوعود غير الواقعية، لا سيما مع استخدام تقنيات متقدمة تحاكي المنصات الموثوقة وتُضفي مصداقية زائفة على هذه العمليات.