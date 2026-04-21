إدانة خليجية وعربية لمخطط إرهابي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الإمارات

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي والتخريبي الآثم، الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، مثمنةً كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإماراتية، ويقظتها في تفكيك هذا التنظيم الإرهابي المرتبط بإيران، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية.

وأكّدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أمس، تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها واستقرارها في مواجهة الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية، انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين، متمنيةً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وأدانت جمهورية مصر العربية المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشادت بإحباط الأجهزة الأمنية الإماراتية هذا المخطط الآثم، ونجاحها في تفكيك التنظيم الإرهابي.

وأكّدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها، مجددةً موقفها الثابت والرافض لأشكال الإرهاب والتطرف كافة.

وشددت مصر على أن أمن واستقرار دولة الإمارات يُمثّل جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية، مجددةً إدانتها الكاملة لأي محاولات للنيل من أمن واستقرار دولة الإمارات ودول الخليج العربي الشقيقة.

وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، رفض الأردن واستنكاره هذا المخطط، وتضامنه المطلق مع الإمارات العربية المتحدة ووقوفه معها، ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشددةً على رفض الأردن جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأشادت دولة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات في تفكيك تنظيم إرهابي، والقبض على عناصره الذين تورطوا في أنشطة تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، بما في ذلك التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية، والتواصل مع جهات خارجية في انتهاك جسيم لسيادة الدولة وأمنها.

وجددت وزارة الخارجية بدولة الكويت، في بيان لها، أمس، بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، رفض دولة الكويت التام لأشكال الإرهاب والتطرف كافة، وإدانتها لكل من يقف وراءه أو يدعمه، مؤكدةً تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها، وصون سيادتها.

وكان جهاز أمن الدولة قد أعلن تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية، وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة، وكشفت التحقيقات مع أعضاء التنظيم ارتباطه بـ«ولاية الفقيه» في إيران، كما أظهرت التحقيقات تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكاراً إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية، بهدف الوصول إلى مواقع حساسة، ووفقاً لعمليات الرصد والتحقيقات اللاحقة، فقد عقد أعضاء التنظيم اجتماعات سرية، داخل الدولة وخارجها، مع عناصر إرهابية وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيده لمصلحة ولاءات خارجية، للتحريض على سياسة الدولة الخارجية والإجراءات الداخلية، ومحاولة إظهار الدولة بمظهر سلبي، علاوة على القيام بجمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة، وتتضمن التهم لأعضاء التنظيم تأسيس وإنشاء تنظيم سري وإدارة التنظيم على ساحة الدولة، والتوقيع على بيعة وولاءات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، وشدد جهاز أمن الدولة على استمراره في التصدي بحزم لأي تهديدات تمسّ الأمن العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، بما يُعزّز منظومة الأمن والاستقرار.