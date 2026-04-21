«حكماء المسلمين» يدين مخططات التنظيم الإرهابي المرتبط بـ «ولاية الفقيه»

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، مخططات التنظيم الإرهابي المرتبط بـ«ولاية الفقيه» في إيران، المتورط في أنشطة سرية تستهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وتهديد مباشر لأمن المجتمعات واستقرارها.

وأكّد المجلس، في بيان أصدره أمس، رفضه القاطع لمثل هذه المخططات الإرهابية الآثمة، مشدداً على أن تبني الأيديولوجيات المتطرفة والانخراط في شبكات ذات ولاءات خارجية، يُمثّل انحرافاً خطراً يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة، التي تقوم على الولاء للأوطان، وصون أمنها واستقرارها، وترفض جميع أشكال العنف والتخريب والإفساد في الأرض.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة، مشيراً إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قِيَم المواطنة والانتماء، يُمثّلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التحديات، وأكّد أن حماية الأوطان مسؤولية جماعية، تتطلب يقظة دائمة، وتكاتفاً مستمراً لصون الأمن والاستقرار.