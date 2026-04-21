محمد بن راشد في رسالة للطلبة: نحن دولة تراهن عليكم وتصنع مستقبلها بكم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات لا تقف عند التحديات ولا تقف عن التعلم والتعليم، ولا تقف مسيرتها ولا تتعطل تنميتها، مشيراً سموه إلى أن الدولة تراهن على الطلبة والطالبات في المدارس والجامعات وتصنع مستقبلها بهم ومعهم ومن أجلهم.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة عودة الطلبة إلى التعليم الحضوري في المدارس والجامعات: «يستأنف أبناؤنا وبناتنا الطلبة اليوم الدراسة الحضورية في كافة جامعاتنا ومدارسنا.. بعد أن أثبتت منظومتنا التعليمية قدرتها الاستثنائية على استمراريتها الكاملة في ظل الظروف التي مرّت بها المنطقة».

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة إلى الطلبة والطالبات قائلاً: «رسالتي إلى الطلبة والطالبات: نحن دولة لا تقف عند التحديات.. نحن دولة لا تقف عن التعلم والتعليم.. نحن دولة لا تقف مسيرتها ولا تتعطل تنميتها.. نحن دولة تراهن عليكم وتصنع مستقبلها بكم ومعكم ومن أجلكم».

