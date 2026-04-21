«البرلماني الدولي» يعتمد المقترح الإماراتي لإصدار قرار حول تعزيز الأمن البحري

اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة، المُقدم من وفد المجلس الوطني الاتحادي، لإصدار قرار بعنوان «تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في صون الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي»، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد المنعقدة في مدينة إسطنبول.

كما وافقت الجمعية العامة على اختيار الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرراً لمشروع القرار الذي سيتم اعتماده في اجتماع الجمعية 154 للاتحاد، حيث أكّد الدكتور مروان المهيري أن طرح هذا الموضوع يأتي انطلاقاً من إدراك واضح بأن النزاعات المعاصرة لم تعد محصورة داخل حدودها المباشرة، بل باتت آثارها تمتد إلى الممرات البحرية، وسلاسل الإمداد، ومنشآت الطاقة، والخدمات الأساسية، بما يجعلها قضية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالسلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن هذا الموضوع يتناول مسألة بالغة الأهمية، تتمثّل في حماية الملاحة الدولية، وصون البنية التحتية الحيوية، والحد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الواسعة التي تنجم عن امتداد النزاعات إلى خارج ساحاتها المباشرة.