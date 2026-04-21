تطوير شارع «حصة» يختصر زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى 4 دقائق

رصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة ميدانية في شارع حصة، عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطويره، انسيابية مرورية واضحة، وسلاسة لافتة في الحركة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل، على امتداد 4.5 كيلومترات، مع اختفاء الازدحامات خصوصاً في أوقات الذروة، مع سهولة ملحوظة في الدخول والخروج من الجسور والتقاطعات الجديدة، وانسياب المركبات عبر المسارات الأربعة في كل اتجاه، بما انعكس مباشرة على زمن الرحلة الذي تقلص من نحو 15 دقيقة إلى أربع دقائق فقط، في مؤشر مباشر إلى أثر المشروع في خدمة أكثر من 10 مناطق سكنية وتجارية وتعليمية، يستفيد منها ما يزيد على 640 ألف نسمة من سكان دبي وزوارها.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن المرحلة الأولى للمشروع أُنجزت خلال عامين ونصف العام، عبر أكثر من 220 ألف ساعة عمل، وبمشاركة 1500 عامل ومهندس يومياً، مع استخدام أكثر من 500 آلية ومعدة، دون التأثير في الحركة المرورية، فيما افتُتح أحد الجسور الرئيسة قبل الموعد المحدد بأربعة أشهر، مؤكدة أن المرحلة الثانية، متوقع إنجازها خلال عام 2028، وستضاعف الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، وتخفض زمن الرحلة من 24 دقيقة إلى خمس دقائق.

تحول مروري

وتفصيلاً، رصدت جولة ميدانية أجرتها «الإمارات اليوم» في شارع حصة، عقب افتتاح مشروع تطويره، تحولاً مرورياً لافتاً في واحد من أكثر المحاور الحيوية في إمارة دبي، مع انسيابية واضحة في حركة المركبات، وسهولة ملحوظة في التنقل بين شارعي الشيخ زايد والخيل، وسط غياب شبه كامل للازدحامات التي كانت تشهدها المنطقة في السابق، لاسيما خلال أوقات الذروة.

وخلال الجولة، بدت الحركة أكثر سلاسة على امتداد الشارع، مع تدفق منتظم للمركبات عبر الجسور والتقاطعات الجديدة، وانسيابية في الدخول والخروج من المداخل المؤدية إلى المناطق السكنية والتجارية المحيطة، في مشهد يعكس الأثر المباشر للمشروع في الحياة اليومية للسكان والزوار.

ولم يعد شارع حصة، الذي كان يُعرف سابقاً بأنه إحدى أبرز نقاط الضغط المروري في المنطقة، مجرد طريق يربط بين محورين رئيسين، بل أصبح بعد تطويره شرياناً مرورياً متكاملاً، يسهم في تسهيل الحركة بين عدد كبير من المناطق السكنية والتطويرية والخدمية.

وقال مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حمد علي الشحي، إن الهيئة افتتحت جميع أعمال مشروع تطوير شارع حصة، في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل، بطول 4.5 كيلومترات، حيث جرى توسعة الشارع، والجسور على تقاطعات شارع حصة مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الأصايل، وشارع الخيل الأول، وشارع الخيل، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، ليخدم المشروع أكثر من 640 ألف نسمة من سكان دبي وزوارها، عبر أكثر من 10 مناطق رئيسة، من بينها البرشاء السكنية، ومنطقة الصفوح الثانية، والبرشاء جنوب، إلى جانب مناطق حيوية تضم مرافق تعليمية وتجارية وسياحية.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» إن شارع حصة يمثل محوراً استراتيجياً يربط عدداً من أهم الطرق الرئيسة في الإمارة، في مقدمتها شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الأصايل وشارع الخيل الأول، ما يسهم في تسهيل حركة التنقل اليومي، سواء للمتجهين إلى أعمالهم أو المؤسسات التعليمية أو المراكز الخدمية.

وأضاف الشحي أن الشارع كان يضم سابقاً مسارين فقط في كل اتجاه، وهو ما كان ينعكس في شكل كثافات مرورية مرتفعة، خصوصاً في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، إلا أن أعمال التوسعة ومضاعفة الطاقة الاستيعابية أسهمت في إحداث نقلة نوعية في انسيابية الحركة. وأوضح أن المشروع ضاعف الطاقة الاستيعابية للشارع من 8000 مركبة إلى 16 ألف مركبة في الساعة، ما أسهم في تقليص زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى أربع دقائق فقط، مع إمكانية انخفاض الزمن أكثر في بعض الرحلات وفق حجم الحركة.

وأشار إلى أن هذا التحسن لا يقتصر على زمن الرحلة فقط، بل يمتد إلى سهولة الوصول إلى الخدمات والمناطق المحيطة، سواء السكنية أو التعليمية أو التجارية، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الحياة اليومية للمستخدمين.

جسور وتقاطعات

وأوضح أن المرحلة الأولى تضمنت تطوير أربعة تقاطعات، الأول تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، حيث جرى تنفيذ منحدر مجسّر (Ramp Directional) بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً، باتجاه شارع الإمارات، أما الثاني فيشمل تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية.

كما شمل المشروع تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل، ويتضمن زيادة عدد المسارات على الجسر الحالي من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة من خلال تنفيذ جسر جديد موازٍ للجسر القائم، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية، أما التقاطع الرابع فتضمن تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل، حيث جرى تنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة (Ramp Directional)، تخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل شمالاً باتجاه الشارقة بسعة مسارين، مع تنفيذ جسور إضافية جديدة على التقاطع القائم فوق شارع الخيل، تخدم الحركة المرورية من شارع حصة إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.

وخلال الجولة الميدانية، بدت هذه الجسور أحد أبرز عناصر التحول في المشهد المروري، حيث أسهمت في توزيع الحركة على عدة مستويات، وتقليل نقاط التداخل بين المركبات.

ساعات العمل

وأكد الشحي أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع تم عبر أكثر من 220 ألف ساعة عمل خلال عامين ونصف العام، وبمشاركة أكثر من 1500 عامل ومهندس بشكل يومي.

وأضاف أن الهيئة استخدمت أكثر من 500 معدة وآلية خلال مراحل التنفيذ، مع الحرص على استمرار الحركة المرورية، وعدم تعطيل المستخدمين أثناء الأعمال الإنشائية.

وقال إن المشروع نُفذ من دون أي تأثير يُذكر في الحركة المرورية خلال فترة العمل، وهو ما عكس مستوى التخطيط الهندسي والتنفيذي للمشروع.

وكشف الشحي أن أحد الجسور الرئيسة ضمن المشروع، وهو الجسر الخدمي المؤدي من شارع حصة باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، افتُتح قبل الموعد المحدد بأربعة أشهر.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة فرق العمل وسرعة الإنجاز، فضلاً عن حرص الهيئة على تسريع الاستفادة من المشروع لسكان المناطق المحيطة.

المرحلة الثانية

وأكد الشحي أن الهيئة بدأت بالفعل تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير شارع حصة، والتي تمتد من تقاطع شارع الخيل حتى شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأوضح أن المرحلة الجديدة تشمل تطوير عدد من الجسور والتقاطعات الرئيسة، خاصة عند مداخل البرشاء جنوب وقرية جميرا الدائرية والمناطق التطويرية المجاورة، على أن يكتمل المشروع بحلول عام 2028.

وأضاف أن اكتمال المرحلتين سيسهم في تقليص زمن الرحلة على كامل محور شارع حصة من 24 دقيقة إلى خمس دقائق فقط، بما يتماشى مع النمو السكاني والعمراني المتسارع في دبي.

حمد الشحي:

• «المشروع» نُفذ من دون أي تأثير يُذكر في الحركة المرورية خلال فترة العمل، ويعد إنجازاً يعكس مستوى التخطيط وكفاءة فِرَق العمل وسرعة الإنجاز.