«تمكين المجتمع»: علاوة الوقود تُصرف لرب الأسرة والزوجة الأولى في 3 نطاقات

كشفت وزارة تمكين المجتمع أن علاوة الوقود تُصرف لمستحقيها بحسب السعر السائد للوقود فئة (95) عند ارتفاع سعره عن 2.1 درهم/لتر، وفق ثلاثة نطاقات، هي من 2.1 إلى 2.85 درهم للتر بمبلغ 300 درهم، ومن 2.86 إلى 3.6 دراهم للتر بمبلغ 600 درهم، ومن 3.61 للتر فما فوق بمبلغ 900 درهم.

وأوضحت في بيان صحافي أن العلاوة مستحقة لرب الأسرة، وتحصل الزوجة المواطنة على دعم مماثل، وذلك لزوجة واحدة حداً أقصى.

وبيّنت الوزارة أن علاوة الوقود تأتي ضمن برنامج علاوات بدل التضخم، الذي أطلقته دولة الإمارات عام 2022، كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي في الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقاً، حيث يوفر البرنامج دعماً مؤقتاً وليس ثابتاً يُصرف شهرياً، ما يعزز قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبيّنت أن البرنامج يضم جوانب دعم لمستلزمات الحياة الأساسية، ومن ضمنها علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.

وأكدت أن برنامج علاوات التضخم يأتي في إطار جهودها لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقاً.