عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، المستجدات الإقليمية الراهنة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة.

وناقش الجانبان مجمل التطورات المتصلة بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا لمدة أسبوعين، واستعرضا أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين.