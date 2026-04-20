وزارة الدفاع: 98% نسبة المستهدفين في "تقييم الكفاءات القيادية".. و92% معدل الاجتياز

أعلنت وزارة الدفاع أن نسبة المستهدفين في "تقييم الكفاءات القيادية" بلغت 98%، فيما بلغ معدل الاجتياز 92%؛ وهو ما يعكس مستوى الالتزام العالي لدى الطلبة وأسرهم، ويعزز موثوقية مخرجات التقييم في دعم مسار إعداد الكفاءات الوطنية.

وأكدت الوزارة أن توجيهات قيادتنا الرشيدة تمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها في أداء مهامها، مشددةً على مواصلة العمل بعزيمة ورؤية واضحة لإعداد جيل وطني مؤهل ومتمكن، يسهم في تعزيز أمن الوطن، وصون مكتسباته، واستدامة مسيرته التنموية.