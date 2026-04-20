شرطة أبوظبي تستقبل الطلبة بمبادرة "عودة آمنة للمدارس"

شاركت دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، وأعضاء "كلنا شرطة" في استقبال طلبة المدارس بالورود والهدايا مع العودة للمدارس، في كل من أبوظبي والعين والظفرة، ضمن جهودها المستمرة لتحقيق الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، وفي إطار مبادرة «فخورين بالإمارات» التي تعزز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من حرص شرطة أبوظبي على تعزيز السلامة المرورية لدى الطلبة وأولياء الأمور، وغرس السلوكيات الإيجابية، بما يسهم في حماية الأرواح وتحقيق بيئة مرورية آمنة.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى نشر التوعية بين الطلبة بضرورة الالتزام بقواعد عبور الطريق واستخدام الحافلات المدرسية بشكل آمن، إلى جانب توعية السائقين بأهمية تخفيف السرعات بالقرب من المدارس والالتزام بإشارات المرور، خصوصًا في أوقات الذروة.

ودعا أولياء الأمور والسائقين إلى التعاون مع الجهات المعنية، والالتزام بالتعليمات المرورية، وتجنب السلوكيات الخاطئة مثل التوقف العشوائي أو الانشغال بغير الطريق، مؤكدًا أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.

وأشار إلى استمرار شرطة أبوظبي في تنفيذ مبادراتها التوعوية الميدانية على مدار العام الدراسي، بما يعزز من جودة الحياة ويرسّخ ثقافة السلامة المرورية لدى جميع فئات المجتمع .