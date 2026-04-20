سفارة الدولة بطوكيو تدعو المواطنين للحذر بسبب زلزال اليابان وتوقعات بـ "تسونامي"

أهابت بعثة دولة الإمارات في طوكيو بمواطني الدولة المتواجدين في اليابان، ضرورة توخي الحيطة والحذر، إثر الزلزال الذي ضرب المناطق الساحلية الشمالية.

ونبهت البعثة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن الزلزال قد تنتج عنه موجة المد العالي "تسونامي".

وأكدت على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات ، والتواصل في حالات الطوارئ على الأرقام: 0097180024 أو 0097180044444، بالإضافة إلى أهمية التسجيل في خدمة "تواجدي.