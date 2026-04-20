أبوظبي.. بدء تفعيل المواقف المدفوعة في قطاعات جديدة في مصفّح

أعلنت شركة "كيو موبيليتي"، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، عن بدء تفعيل نظام المواقف المدفوعة في قطاعات جديدة بمنطقة مصفّح في مدينة أبوظبي، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة التوسع التي تهدف إلى تنظيم استخدام المواقف العامة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، في المناطق الحيوية بالإمارة.

وتشمل هذه المرحلة القطاعات التالية: (M7، M8، M9، M14، M15) )، بإجمالي 10,010 موقفاً بالإضافة إلى توفير مواقف مخصصة لأصحاب الهمم