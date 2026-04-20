أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدد من سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة الجدد المعينين لدى الدول الصديقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين، عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح والتوفيق في أداء مهامهم لتعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها، تجسيداً لنهج الدولة في بناء شراكات مثمرة مع دول العالم تُعزّز المصالح المتبادلة، وتُسهم في تحقيق الازدهار للجميع، إلى جانب ترسيخ التعاون والتواصل بين مختلف شعوب العالم.

وقد أدى اليمين كل من سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا، عمر راشد مطر سعيد النيادي، وسفير الدولة لدى رابطة دول جنوب آسيا (الآسيان)، محمد أحمد محمد بندوق القمزي، وسفير الدولة لدى أوكرانيا، محمد مطر بطي الخييلي، وسفير الدولة لدى جمهورية أوغندا، فهد عبدالرحمن علي آل بشر.

حضر المراسم عدد من الوزراء والمسؤولين.