بلدية دبي تنفي شائعة انتشار فيروس «بعد الأمطار» عبر «الديلفري»

رصدت صحيفة «الإمارات اليوم»، خلال الفترة الماضية، رسائل متداولة على عدد من مجموعات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات، تحذر من طلب الطعام من المطاعم خلال هذه الفترة، زاعمة أن الأمطار الأخيرة تسببت في انتشار «فيروس» في الدولة، يمكن أن ينتقل إلى الطعام ويسبب مخاطر للأطفال عبر خدمات التوصيل.

وتداول مستخدمون على قروبات «واتس أب» نصوصاً تحذيرية تدعو الأسر إلى عدم طلب وجبات الطعام من المطاعم، وخصوصاً للأطفال، بزعم وجود مخاطر صحية مرتبطة بالأوضاع الجوية التي أعقبت هطول الأمطار، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين أفراد المجتمع.

وبدورها تواصلت صحيفة «الإمارات اليوم» مع بلدية دبي للتحقق من صحة ما يتم تداوله، وأكدت البلدية عدم صحة المعلومات المتداولة، وقالت إنها تندرج ضمن الشائعات التي تثير القلق.

وتابعت: «لم تصل أي تحذيرات رسمية من الجهات المختصة، كما لم تُرصد أي حالات صحية غير اعتيادية مرتبطة بسلامة الغذاء خلال الفترة التي أعقبت هطول الأمطار»، مشددة على أن «سلامة الغذاء وجميع المنشآت الغذائية في الإمارة تخضع لنظام رقابي صارم على مدار الساعة».

وتفصيلاً، أكدت بلدية دبي عدم صحة الرسائل المتداولة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار فيروس بعد هطول الأمطار، أو التحذيرات من طلب الطعام من المطاعم، خصوصاً للأطفال، مشددة على أن هذه الرسائل والمعلومات غير دقيقة وتندرج ضمن الشائعات التي تثير القلق، من دون الاستناد إلى مصادر رسمية.

وأوضحت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أنه لم تصل أي تحذيرات رسمية من هيئة الصحة في دبي، في ما يخص انتشار فيروس مرتبط بالأمطار، كما أنه لا توجد أي تحذيرات تتعلق بطلب الطعام من المطاعم خلال هذه الفترة.

وفي ما يتعلق بسلامة الأغذية أكدت البلدية أنها لم ترصد أي حالات صحية غير اعتيادية مرتبطة بسلامة الغذاء خلال الفترة التي أعقبت هطول الأمطار، مشددة على أن جميع المنشآت الغذائية في الإمارة تخضع لنظام رقابي صارم يضمن سلامة الغذاء في مختلف الظروف.

وأشارت إلى تكثيف الحملات التفتيشية خلال هذه الظروف، لتشمل التأكد من سلامة تخزين الأغذية ودرجات الحرارة، والتحقق من مصادر المياه المستخدمة في التحضير والتنظيف، ومراقبة عمليات النظافة والتعقيم داخل المنشآت، إلى جانب التحقق من جاهزية متداولي الأغذية والتزامهم بممارسات السلامة الغذائية.

وفي ما يتعلق بالتعامل مع الشائعات المتداولة التي تمس الصحة العامة، أوضحت أنها تعتمد على قنواتها الرسمية «الخبر اليقين» للتحقق من المعلومات ونشر التوضيحات بشكل سريع، داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأوصت الجمهور باتباع خمسة إرشادات عند طلب الطعام لضمان السلامة الغذائية، تشمل التأكد من أن الطعام يصل بدرجات الحرارة المناسبة، حيث يجب أن تكون الأغذية المبردة عند خمس درجات مئوية، والأغذية الساخنة عند 60 درجة مئوية، مع استهلاكها فوراً أو خلال ساعتين بحد أقصى، إضافة إلى تجنب استهلاك الأغذية التي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد، والتأكد من أن الأغذية محفوظة في عبوات سليمة ونظيفة، والتواصل مع البلدية في حال وجود أي بلاغ أو ملاحظات.

وأكدت التزامها المستمر بحماية صحة المجتمع، مشددة على أن سلامة الغذاء في الإمارة تخضع لرقابة دقيقة على مدار الساعة.

وجددت دعوتها للجميع بعدم تداول الشائعات والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

