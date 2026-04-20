2153 زيارة تفتيشية في عجمان خلال الربع الأول من 2026

نفذت إدارة الصحة العامة دائرة البلدية والتخطيط – عجمان 2153 زيارة تفتيشية، خلال الربع الأول من العام الجاري، شملت 1577 زيارة للمنشآت الغذائية و576 زيارة للمنشآت الصحية، وذلك ضمن 60 خطة تفتيشية، في مؤشر يعكس كفاءة التخطيط والتركيز على جودة واستهداف العمليات التفتيشية لتحقيق أفضل النتائج.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، في بيان صحافي، أمس، إن النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس كفاءة المنظومة الرقابية المتكاملة التي تنتهجها الدائرة، والتي تقوم على التخطيط الذكي وتحليل المخاطر والاستثمار في الكوادر الوطنية والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير منظومة الصحة العامة بما يضمن حماية المجتمع وسلامة وصحة الأفراد.

وأضاف أن تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية، أسهم في حصول 1369 منشأة غذائية وصحية على تصنيف امتثال عالٍ، بالتوازي مع تنفيذ 37 ألفاً و104 عمليات تدريب للعاملين في المنشآت الغذائية والصحية.

وأفاد بأن الدائرة اعتمدت على نظام «رقيب» الذكي، الذي أسهم في تطوير آليات التفتيش من خلال التخطيط الذكي للزيارات، لافتاً إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد ارتفاعاً في عدد الطلبات إلى 4433 طلباً مقارنة بـ3828 طلباً في الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 13.65%.

وفي هذا الإطار نفذت الدائرة 786 حملة ميدانية متنوعة شملت حملات توعوية وتثقيفية في المنازل وسكنات العمال والمؤسسات، إلى جانب حملات استباقية خلال موسم الأمطار، وحملات موجهة للمناطق الأكثر تأثراً، فضلاً عن برامج تدريبية لشركات المكافحة المعتمدة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة والوقاية.

وأسهمت هذه الجهود المتكاملة في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في خفض نسب الإصابة بآفات الصحة العامة الناقلة للأمراض، والسيطرة عليها ضمن الحدود الآمنة، إضافة إلى تراجع الحالات المرضية المرتبطة بها، وارتفاع مستوى رضا المتعاملين، وتعزيز جاهزية فرق العمل للتعامل مع الطوارئ والأزمات.