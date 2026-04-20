ربط 10 محطات فرعية بمركز التحكم والرقابة لـ «كهرباء الشارقة»

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعاً لتطوير أنظمة التحكم، تضمن ربط أكثر من 10 محطات فرعية بمركز التحكم والرقابة عبر شبكات الاتصال ووحدات التحكم الطرفية.

وشمل المشروع تنفيذ سبعة اختبارات ناجحة لوحدات التحكم والاتصال، إضافة إلى تركيب وتعديل أكثر من 36 رابطاً من الألياف الضوئية، وتركيب 72 عداد طاقة متعدد الوظائف (MFM).

وأكد مدير إدارة مركز التحكم والمراقبة، المهندس أحمد بني ياس، أن مركز التحكم في الهيئة يُعدّ العين الساهرة لمتابعة الأحمال الكهربائية والطوارئ على مدار 24 ساعة، لضمان تشغيل الشبكات بكفاءة عالية وتعزيز مستويات الأمان والموثوقية، من خلال المراقبة والسيطرة الكاملة على الأنظمة والمحطات.

وأوضح أن الهيئة تحرص على توفير أحدث التقنيات لتطوير مركز التحكم، بما يُسهم في تحسين إدارة الشبكات الكهربائية، وإتاحة رؤية دقيقة للأحمال في مختلف المحطات على مدار الساعة.

وأشار إلى أن توسعة شبكة الألياف الضوئية تعدّ خطوة أساسية لربط المحطات الرئيسة والفرعية، من خلال تمديد كابلات جديدة وفق أفضل الأنظمة، وتوفير أجهزة اتصالات متطورة تتيح مراقبة المحطات بشكل كامل، والتواصل المباشر مع العاملين فيها للتعامل مع أي ظروف طارئة، وأكد أهمية الدور الكبير الذي يقوم به موظفو مركز التحكم الذين يعملون على مدار الساعة لمراقبة الشبكة والمحطات المرتبطة بالمركز.