تفعيل منصة «E-Ghars» للتشجير الذكي في مدينة العين

أعلن «برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي» تفعيل منصة التشجير الذكي «E-Ghars»، تحت شعار «أخضر أزرق دايم»، كواحدة من المبادرات النوعية التي تسعى إلى بناء جيل واعٍ، يُدرك أهمية صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مؤكداً أن الاستدامة ليست مجرد شعار، بل ممارسة يومية ونهج حياة للمجتمع الإماراتي.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، التي تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها، إيماناً منها بضرورة تفعيل الحلول المبتكرة لحماية التنوع البيئي في الإمارات. يذكر أن الشيخة شما بنت محمد أطلقت رسمياً منصة «E-Ghars»، في فبراير الماضي، بمدينة الظنة، بحضور وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وتُعدّ المنصة نموذجاً رائداً في توظيف الحلول التكنولوجية الذكية لخدمة الطبيعة، حيث تهدف إلى تعزيز جهود التشجير وتوفير بيانات دقيقة تدعم المبادرات البيئية المستدامة، بما ينسجم تماماً مع رؤية الإمارات الطموحة في ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وتحقيق المستهدفات الوطنية والعالمية للمناخ.

ونُفذت مبادرة بيئية تمثلت في غرس 50 شجرة «غاف» في حديقة آثار هيلي في مدينة العين، وتم اختيار الموقع وفق المعايير الفنية والمواصفات المحددة من قبل دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع «التواجد البلدي».