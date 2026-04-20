«الداخلية»: خطة مرورية متكاملة لضمان عودة الطلبة بأمان

أكدت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، جاهزيتها الكاملة بالتنسيق مع القيادات الشرطية لتأمين عودة الطلبة إلى المدارس، وذلك من خلال خطة مرورية متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وأوضح مجلس المرور الاتحادي أنه سيتم تكثيف الوجود المروري في محيط المدارس والطرق الحيوية، بما في ذلك التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية، لاسيما خلال فترتي الصباح وعند انتهاء اليوم الدراسي، بهدف تنظيم حركة السير، والحد من الحوادث، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، إضافة إلى التأكد من سلامة ممرات عبور المشاة بما يضمن وصول الطلبة بسلام من المركبات إلى بوابات المدارس، وأكد مجلس المرور الاتحادي أن سلامة الطلبة تمثل أولوية قصوى، مع أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الشرطية والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور، ويسهم ذلك في تحقيق عودة آمنة للطلبة.

ودعا المجلس السائقين إلى ضرورة الانتباه أثناء القيادة، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بقوانين السير والمرور، والتوقف التام عند فتح ذراع «قف» في الحافلات المدرسية، إضافة إلى التعاون مع دوريات المرور، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من الحوادث.

من جهتها، حثت شرطة أبوظبي سائقي المركبات على ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية للحافلات المدرسية، في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، موضحة أنه سيتم تطبيق مخالفة قدرها 1000 درهم ، و10 نقاط مرورية، في حالة عدم توقف السائقين عند مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.