%100 التغطية الأمنية في مركز شرطة ند الشبا

تفقّد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، سير العمل في مركز شرطة ند الشبا، ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب محمد الشامسي، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء عيد محمد ثاني، ومدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، العميد ماجد السويدي، ونائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، العميد سعيد المدحاني، ومدير مركز شرطة ند الشبا، العميد محمد عبيد سعيد بن حميدان، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش، العميد أحمد محمد المهيري، ورئيس قسم التفتيش، المقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، وعدد من الضباط.

واطلع الفريق عبدالله خليفة المري على النتائج التي حققها المركز في مؤشرات الأداء، أبرزها التغطية الأمنية التي بلغت 100%، كما اطلع على سير العمل في الجانب الإداري والمتعلق بالمورد البشري وأهم ما يقدم له من برامج تدريبية وبمبادرات وبرامج السعادة، والجاهزية، وبرامج التثقيف والتوعية.

واستمع لشرح يوضح دور قسم المراقبة الذكية وأهم الإنجازات التي حققها، وبلاغات غرفة المراقبة، والبرامج والأنظمة المطبقة ودورها في تعزيز واستدامة الشعور بالأمن والأمان، والورش التوعية في مجال التقنيات الذكية وأمن المعلومات، ودور القسم والمركز في نقل التجارب والممارسات الناجحة في مجال التأمين للإدارات التخصصية في شرطة دبي.

وعلى صعيد العمليات والمهام نفذ المركز 351 فعالية أمنية ومجتمعية، شملت تأمين سباقات الهجن، وكأس دبي العالمي للخيول، وبطولات رياضية كبرى، إلى جانب الفعاليات الخاصة بأصحاب السموّ الشيوخ، ما يعكس الدور الحيوي للمركز في دعم الفعاليات الوطنية والدولية.