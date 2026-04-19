ريم الهاشمي: أكثر من 90% من الهجمات الإيرانية على الإمارات استهدفت بنية تحتية مدنية

صرحت وزيرة دولة، ريم الهاشمي، اليوم الأحد، أن الإمارات تعرضت للقصف الإيراني بأكثر من 2800 صاروخ وطائرة مسيرة خلال الأربعين يوماً الأولى من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مضيفةً أن أكثر من 90% من الأهداف كانت بنية تحتية مدنية.

وقالت الهاشمي، خلال ظهورها صباح الأحد في برنامج "ذيس ويك" (This Week) على شبكة "إيه بي سي" (ABC)، إن إيران استهدفت "نموذج الازدهار والتسامح" الخاص بالإمارات.

وقالت للمذيع جوناثان كارل: "لقد استخدمنا ثروتنا النفطية لبناء قوة اقتصادية. بينما استخدموا ثروتهم في برامج نووية شريرة، وصواريخ وطائرات مسيرة ووكلاء وما إلى ذلك". وأضافت: "لذا، في حين حاولنا أن نصبح، وأصبحنا بالفعل، لاعباً دولياً وعالمياً مسؤولاً، فهم دولة منبوذة. لقد أرادوا تحطيم هذا النموذج".

ولدى سؤالها عما إذا كانت تتفق مع تقييم الرئيس دونالد ترامب بأنه حدث تغيير في النظام في إيران، أعربت الهاشمي عن شكوكها في أن القيادة الإيرانية قد تغيرت بشكل ملموس.

وقالت: "أعلم أن الشخصيات قد تغيرت. لديك شخصيات مختلفة موجودة حالياً، لكن كيف غيّر ذلك من طبيعة الحرس الثوري؟ هذا ما يجب أن نراه – على الرغم من أن الأمر لا يبدو مبشراً جداً في الوقت الحالي".

ولدى سؤالها عما إذا كانت تساورها مخاوف بشأن تهديدات ترامب، قالت الهاشمي إن الإمارات تعتقد أن سياسة "الضغط الأقصى" ضرورية للمضي قدماً، مع التحذير في الوقت نفسه من الهجمات على المدنيين.

وأضافت: "في نهاية المطاف، نحن لا نريد إيذاء الشعب الإيراني. من المهم جداً ذكر ذلك. لكن في الوقت نفسه، فإن الحرس الثوري هو من اتخذ موقفاً وتوجهاً عسكرياً ليس ضد الولايات المتحدة وإسرائيل فحسب، بل ضد دول الجوار أيضا".