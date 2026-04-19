سلطان الجابر: الدفع مقابل المرور الآمن في مضيق هرمز "ابتزاز".. والاقتصاد العالمي لا يحتمل مزيداً من حالة عدم اليقين

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، إن الدفع مقابل المرور الآمن في مضيق هرمز "ابتزاز".

وأشار إلى أن مرور 50 يوماً على إغلاق مضيق هرمز أدى إلى تعطيل نحو 600 مليون برميل من النفط، مع تصاعد الضغط على الغاز الطبيعي المسال، ووقود الطائرات، والأسمدة، والمواد الأساسية التي يعتمد عليها العالم.

وأوضح أن كل برميل مفقود يرفع الفواتير على الأشخاص العاديين في كل مكان، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي لا يحتمل مزيداً من عدم اليقين.

وأكد أن مضيق هرمز ممر مائي عالمي يجب أن يعود إلى العالم كما كان تماماً، وأنه لا يجوز استخدامه للتهديد.