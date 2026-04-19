قرقاش: لا يمكن العودة للوتيرة السابقة بالعلاقات دون مراجعة وضمانات بعد العدوان الإيراني
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "يأتي منتدى أنطاليا للدبلوماسية كأول ملتقى بعد الحرب الإيرانية بكافة أبعادها، حيث تسعى مختلف الدول إلى فهم ملامح المرحلة الجديدة وتغيّرات المشهد السياسي".
وأضاف قرقاش: "وبالنسبة لنا في الإمارات، يبقى العدوان الإيراني الغاشم على دول وشعوب الخليج العربي وتداعياته محور اهتمامنا".
وقال : "لا يمكن العودة إلى الوتيرة السابقة في العلاقات دون مراجعة ومصارحة وضمانات، ولا يمكن القبول بالاحتقان والتهديد والعدوان كواقع جديد".
