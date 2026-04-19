طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً على السواحل والجزر ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة غرباً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:34 والمد الثاني عند الساعة 02:48، والجزرالأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:25. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثاني عند الساعة 23:13 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 04:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 25 75 20

دبي 34 24 70 25

الشارقة 34 18 70 30

عجمان 31 24 70 45

أم القيوين 32 19 70 40

رأس الخيمة 35 19 65 25

الفجيرة 33 27 70 45

العـين 38 24 50 10

ليوا 39 22 60 10

الرويس 35 24 80 20

السلع 34 25 80 30

دلـمـا 32 24 70 40

طنب الكبرى / الصغرى 29 25 85 50

أبو موسى 26 25 85 70