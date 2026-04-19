بلدية دبي تطلق مبادرة "العمل من الحديقة" الأولى من نوعها لتعزيز أنماط الحياة والعمل والتواصل

أطلقت بلدية دبي، مبادرة لتطوير مساحات العمل في الحدائق العامة "العمل من الحديقة" (Work From Park)، في خطوة نوعية تستهدف إعادة تعريف دور الحدائق كمساحات حضرية متكاملة، تقدم تجربة تجمع بين الإنتاجية والترفيه والطبيعة في آنٍ واحد، وتوفر ضمنها بيئة عمل مرنة تجعل منها وجهات أكثر جاذبية ورفاهية وجودة للحياة. وفي إطار تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية؛ وقّعت البلدية مذكرتي تعاون مع مجموعة "أمانة "، وشركة "لتس وورك ذ.م.م"، وذلك لدعم تطوير البنية التحتية المتقدمة لمساحات العمل المستقبلية وتشغيلها ضمن الحدائق العامة في الإمارة.



وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية دبي لتفعيل الحدائق والمرافق العامة كأصول حضرية متعددة الاستخدامات تدعم أنماط الحياة والعمل الحديثة، وتعزز الإنتاجية الاقتصادية، وترتقي بالتفاعل المجتمعي والإنساني، بما يتكامل مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، وتشكل محطة محورية في دعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتُقدم مبادرة مساحات العمل في الحدائق العامة (Work From Park) نموذجاً حضرياً مبتكراً يُعيد تموضع الحدائق العامة لتكون بيئات مفتوحة وممكنة للإنتاجية، مصممة لدعم رواد الأعمال والعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى منظومة العمل عن بُعد، إلى جانب كونها وجهات ترفيهية.



ومن المقرر افتتاح أول وجهة رئيسية من المبادرة في مايو 2026 في حديقة بحيرة البرشاء، حيث ستضم مساحات عمل معيارية مصممة وفق أعلى معايير الاستدامة، ومتكاملة مع البيئة الطبيعية للحديقة. كما سيتم إطلاق مواقع إضافية ضمن الحدائق على مدار العام، بما يعزز انتشار المفهوم على مستوى الإمارة.

وأكّد بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، أن دبي تواصل ترسيخ ريادتها العالمية في تطوير نماذج حضرية مبتكرة تستجيب لمتطلبات المجتمعات والأفراد وتوفر تجارب تفاعلية متكاملة في الحدائق العامة، وقال: "تعكس مبادرة "العمل من الحديقة" التزام بلدية دبي بتحويل الحدائق العامة إلى مساحات حضرية متكاملة جاهزة للمستقبل، تعزز جودة الحياة وتدعم الحراك الاقتصادي في آن واحد. ومن خلال شراكاتنا مع (مجموعة أمانة) و(لتس وورك)؛ نوظف أحدث منهجيات البناء المتقدم، ونماذج مساحات العمل المبتكرة، إلى جانب خبرات القطاع الخاص، لتقديم نموذج جديد ورائد للبنية التحتية العامة يتميز بالمرونة والاستدامة، ويتماشى مع أنماط الحياة والعمل الحديثة، بما يسهم في توفير مستوى متقدم من جودة الحياة المستدامة لسكان ومقيمي دبي".



من جهته، قال ريتشارد عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أمانة ": "يسعدنا أن نكون جزء من مبادرة (Work from Park) بالتعاون مع بلدية دبي و(لتس وورك). ويشرفنا أن نساهم في بناء أول هذه المرافق، وباستخدام أحدث تقنيات البناء المعياري، وبما يتناسب مع رؤية الإمارات العربية المتحدة المستدامة."



وقال عمر المهيري، الشريك المؤسس لشركة "لتس وورك": "تمثل شراكتنا مع بلدية دبي في مبادرة "العمل من الحديقة" خطوة مهمة نحو إعادة تعريف مستقبل العمل المرن في دولة الإمارات. ومن خلال دمج منصتنا الرقمية مع الحدائق ذات المستوى العالمي في دبي، نوفر بيئات عمل ملهمة ومجهزة تقنياً لرواد الأعمال والعاملين المستقلين وصنّاع المحتوى، بعيداً عن القالب التقليدي للمكاتب. ونتطلع بشكل خاص إلى إطلاق مساحات عمل إبداعية واستوديوهات بودكاست، بما يتيح للجيل القادم من المبتكرين الوصول إلى الأدوات والبيئة التي تساعدهم على النمو والازدهار. وتجسد هذه الشراكة التزام دبي ببناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار."



وستقوم مجموعة أمانة بموجب الاتفاقية ومن خلال شركة دوبوكس، بإنشاء وتطوير أول مساحة للعمل من الحديقة في حديقة بحيرة البرشاء، وذلك باستخدام تكنولوجيا البناء المعياري المسبق الصنع، بما يتناسب مع استراتيجيات الاستدامة والمرونة والسرعة. ويتميز البناء المعياري بإمكانية تصنيع الوحدات خارج الموقع وفق أعلى معايير الجودة، ثم نقلها وتركيبها في الموقع بكفاءة عالية وفي وقت قياسي، بما يقلل الهدر ويحد من الأثر البيئي ويسهم في رفع كفاءة الموارد، ما يضمن مواءمة المساحات مع احتياجات المستخدمين وتطور متطلبات التشغيل داخل الحدائق العامة.



وفي إطار الاتفاقية مع شركة "لتس وورك"، ستركز الشراكة على تفعيل وتشغيل المبادرة داخل الحدائق العامة، بما في ذلك حديقة بحيرة البرشاء، لتكون بيئة عمل مرنة ومفتوحة للجميع. ومن خلال منصة (Letswork)، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى شبكة متكاملة من مساحات العمل المتنوعة، تشمل؛ مكاتب مؤقتة، ومساحات للفعاليات، واستوديوهات بودكاست، ومرافق للإنتاج الإبداعي.

وتركز الشراكة مع لتس وورك أيضاً على دعم صناع المحتوى عبر تطوير مجموعة من "مساحات العمل الإبداعية" المصممة لتواكب احتياجاتهم وتفضيلاتهم وطبيعة عملهم بما يعزز حضورهم في قطاع إبداعي يشهد نموًا متسارعًا، إلى جانب إطلاق برامج تعليمية وجلسات مشتركة تهدف إلى دعم المواهب الإبداعية وتعزيز ريادة الأعمال في دبي، وتنمية المهارات وفتح فرص جديدة للتعاون.



وتُسهم هذه الشراكات مجتمعة في تحقيق تكامل متقدم بين التصميم والتنفيذ والتشغيل، بما يضمن جاهزية الحدائق العامة لدعم الإنتاجية والعمل، وتعزيز التفاعل المجتمعي.

وستنفذ المبادرة من خلال نموذج شراكة منظم بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح آفاقاً واسعة لمشاركة القطاع الخاص، ويحفّز الاستثمارات، ويدعم بناء اقتصاد حضري مستدام قائم على الابتكار.

تواصل بلدية دبي جهودها لتحويل المساحات والحدائق العامة بأساليب وممارسات مصممة بعناية لتناسب احتياجات ومتطلبات جميع أفراد المجتمع، بما يعزز رؤيتها في تطوير مدينة حيوية ومستدامة ورائدة، ترتقي بجودة الحياة وتدعم النمو الاقتصادي، وتدعم مكانة دبي كإحدى المدن العالمية الأكثر جاهزية للمستقبل.