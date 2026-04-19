مبالغ ورسوم مستحقة.. «باركن» تحذّر السائقين من روابط مزيفة لدفع رسوم المواقف

حذّرت شركة «باركن» المتعاملين من رسائل احتيالية متداولة تدّعي وجود مبالغ أو رسوم مستحقة، وتطلب من المستلمين سدادها عبر روابط غير موثوقة، مؤكدة ضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل مع أي روابط أو رسائل مشبوهة.

وأوضحت الشركة، أن بعض المستخدمين قد يتلقون رسائل تزعم وجود دفعات مستحقة، وتدعو إلى السداد من خلال روابط مجهولة المصدر، مشددة على أهمية تجنب الضغط على أي روابط غير معروفة أو مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية قبل التأكد من مصدر الرسالة.

وأكدت «باركن» عبر منصاتها الرقمية ضرورة التحقق من جميع المعلومات وسداد الرسوم فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة التابعة للشركة، داعية الجمهور إلى الاعتماد على التطبيق الرسمي والموقع الإلكتروني المعتمد، وعدم الاستجابة لأي رسائل تصل من أرقام أو روابط غير موثقة.

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف السائقين ومستخدمي خدمات المواقف، سواء عبر رسائل نصية أو روابط مزيفة أو حتى رموز QR غير مصرح بها، بهدف الاستيلاء على البيانات البنكية أو معلومات الحسابات الشخصية.