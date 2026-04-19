شرطة الشارقة تفتتح مصنعاً لطباعة لوحات المركبات في ضاحية السيوح

افتتحت القيادة العامة لشرطة الشارقة مصنعاً متخصصاً لطباعة لوحات المركبات في مركز الإحسان لفحص المركبات، الكائن في ضاحية السيوح - الموردة 2، بحضور نائب مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، العميد الدكتور جاسم بن هدة السويدي، كما حضر الافتتاح من مركز شامل الإحسان كل من نائب رئيس خدمات المركبات، عبدالله حسين، ومدير خدمات العناية بالسيارات، محمد الظفيري، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين.

وأشار العميد الدكتور جاسم محمد بن هدة إلى أن المصنع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المرورية، ويعكس توجهات القيادة الشرطية نحو تقريب الخدمات من المتعاملين وتقديمها بكفاءة عالية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع مستوى رضا المتعاملين وإسعادهم. وأوضح أن اختيار ضاحية السيوح مركزاً لطباعة لوحات الأرقام جاء استجابة للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة، لافتاً إلى أن الموقع سيسهم في تقديم الخدمة بشكل مباشر وسريع لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، ويسهم في تقليل زمن الانتظار، وتسريع إنجاز المعاملات، ويحد من الحاجة إلى التنقل إلى مواقع أخرى؛ بما يعزز راحة المتعاملين، ويرتقي بجودة تجربتهم.

وأضاف أن المشروع يعد امتداداً لسلسلة من المبادرات التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة في مدن الإمارة ومناطقها، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات.