حمدان وأحمد بن محمد يقدمان واجب العزاء في وفاة حسين الأحبابي

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة حسين مسعود هادي الأحبابي، وذلك خلال زيارة سموهما مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموهما لأسرة الفقيد وأبنائه عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.