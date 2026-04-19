25 ألف مشارك يجسدون الوعي المجتمعي في فعالية «حصنتك يا وطن»

شهد سباق حصنتك يا وطن مشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من المواطنين من مختلف فئات المجتمع في الدولة، في مشهد وطني مميز عكس القيم الراسخة للوحدة والتلاحم والتكافل المجتمعي التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد جسد الحضور الواسع روح الانتماء التي تجمع كل من يعيش على أرض الإمارات، مؤكداً أهمية الجاهزية المجتمعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين جميع فئات المجتمع.

وانطلق السباق من واحة الكرامة، وهو صرح وطني بارز في أبوظبي، وصولاً إلى فندق إرث أبوظبي (فندق ونادي ضباط القوات المسلحة) ، في مسار حمل دلالات وطنية عميقة أكدت متانة ارتباط أبناء الإمارات وقيمهم الراسخة، مترجماً رسالة واضحة مفادها أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تتجسد في الوعي والتكاتف وروح الانتماء الوطني.

وشهد الحدث مشاركة واسعة ضمت كبار المواطنين وأصحاب الهمم والناشئين والعائلات إلى جانب العدائين المحترفين، في مشهد يعكس وحدة المجتمع الإماراتي وتكامل أدواره في دعم المبادرات الوطنية وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية.

وتوافد المشاركون وعائلاتهم إلى القرية المجتمعية المصاحبة في إرث أبوظبي، التي شكلت مساحة تفاعلية نابضة بالحيوية وتضمنت أنشطة متنوعة وبرامج ترفيهية ومبادرات مجتمعية عززت روح التواصل والمشاركة.