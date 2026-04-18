حمدان بن زايد: دولة الإمارات تمضي بثقة وثبات في مسيرتها التنموية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عددا من المواطنين والمسؤولين في منطقة الظفرة، وذلك في مجلس مدينة زايد، في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف مدن المنطقة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مؤكدا اهتمام القيادة الرشيدة المستمر بتنمية المنطقة وتطويرها، وحرصها على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستقرار المستدام.

وأوضح سموه أن دولة الإمارات، بفضل تلاحم شعبها ووعي أبنائها، تمضي بثقة وثبات في مسيرتها التنموية، مستندة إلى قاعدة مجتمعية راسخة وروح وطنية متجذرة.

وأضاف سموه أن الدار تنعم بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة، وبما تتمتع به من قوة دفاعية متقدمة وجهوزية عالية لمؤسساتها العسكرية والأمنية، التي تقف سدا منيعا في حماية الوطن وصون مكتسباته، وتعزيز استقراره واستدامة ازدهاره.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، واطمأن على أحوالهم واطلع على سير العمل في القطاعات الخدمية والحيوية المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة بين القيادة والمواطنين، وتعكس نهج التواصل المباشر الذي تحرص عليه القيادة، بما يعزز الثقة ويكرس قيم التلاحم الوطني والانتماء.

من جهتهم، أعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدين اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، ومشيدين بما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة وتطور مستدام، في ظل وحدة المجتمع وتكاتف أبنائه، وولائهم للوطن وقيادته.

حضر الاستقبال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.