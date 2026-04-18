منصور بن زايد: جائزة «التميز الزراعي» رافد وطني يعزز الأمن الغذائي

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أهمية الدور الذي تؤديه جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في تحفيز التميز الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، عقب الإعلان عن نتائج الدورة الرابعة للجائزة: «نواصل ترسيخ هذه الجائزة رافداً وطنياً يُحفّز التميز الزراعي ويعزز الأمن الغذائي».

وأضاف سموه: «يجسّد تكريم 34 فائزاً، إلى جانب أكثر من 3800 مشاركة في المسابقات المصاحبة، أثرها في تمكين المزارعين وترسيخ استدامة الإنتاج الوطني».

وكرمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، 34 فائزاً تقديراً لإسهاماتهم في تطوير القطاع الزراعي، وذلك خلال حفل أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة الضحاك، والأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، العضو المنتدب للهيئة، الدكتور مغير خميس الخييلي.

وأكد مدير عام الهيئة بالإنابة، الدكتور طارق أحمد العامري، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسهمت في تعزيز جاهزية الدولة لمختلف التحديات، كما أعرب عن تقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه المستمر للجائزة وتشجيعه للابتكار الزراعي.

وأضاف أن عمليات التقييم اعتمدت معايير دقيقة تركز على كفاءة استخدام الموارد وجودة الإنتاج والالتزام البيئي.

وأكد أن التحديات الجيوسياسية وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية أبرزت أهمية تعزيز الإنتاج الوطني، وأن قصص نجاح المزارعين تشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة زراعية أكثر استدامة وابتكاراً.