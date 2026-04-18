«جسر حميد الجوي» يواصل دعم وإغاثة الأشقاء في غزة

انطلقت من مطار الشارقة الدولي، أمس، حملة الإغاثة لمبادرة «جسر حميد الجوي»، متضمنة 100 طن من المواد الغذائية الأساسية، لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، بدعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لدعم الأشقاء في القطاع.

وأكد منسق عمليات الإغاثة لعملية «الفارس الشهم 3»، حمود سعيد العفاري، أن رحلة الإغاثة لمبادرة «جسر حميد الجوي» انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، دعماً للأشقاء في قطاع غزة من أجل تخفيف المعاناة اليومية لآلاف العائلات في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن عملية «الفارس الشهم 3» تواصل تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية، من بينها المستشفى الميداني، والمستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير، والمجهز بطواقم طبية متعددة التخصصات في مجالات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، والعناية المركزة، بجانب محطات تحلية المياه التي يبلغ عددها ست محطات، تعمل على ضخ المياه بشكل يومي للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف أن حجم المساعدات الإماراتية المقدمة للأشقاء في غزة تجاوز 122 ألف طن، بكلفة تقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

من جانبه، قال الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، الدكتور خالد عبدالوهاب خاجة، إن الهيئة تشارك باستمرار في المبادرات الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، لإغاثة ودعم أهالي غزة، عبر جسر جوي وشحن بحري مستمر، لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية الفئات الأكثر هشاشة من آثار الأزمة الإنسانية، معرباً عن شكره لقيادة الدولة التي تواصل دعمها الإنساني ومواقفها الثابتة تجاه الأشقاء، مؤكداً أن الإمارات ستبقى سبّاقة في تقديم العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى العمل على شحن سفينة مساعدات ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تضم احتياجات ومواد غذائية إلى غزة، تقدّر قيمتها بأكثر من ثمانية ملايين درهم.