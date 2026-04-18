شرطة دبي تقبض على مطلوب دولي للسلطات الإيرلندية

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن القبض على «د. ج. ك»، إيرلندي الجنسية، وهو عضو في عصابة متورطة في جرائم جنائية دولية في موطنه، عقب تسلُّم ملف قضائي من السلطات الإيرلندية يتضمن تفاصيل الجرائم المنسوبة إليه، ودوره ضمن العصابة الإجرامية.

وجاء ذلك في إطار جهود شرطة دبي المستمرة في مكافحة الجريمة المُنظَّمة، وملاحقة المطلوبين دولياً، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، إذ أصدرت النيابة العامة في دبي أمراً بإلقاء القبض على المطلوب، استناداً إلى الملف القضائي الوارد من السلطات الإيرلندية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لتسليمه إليها.

وأوضحت شرطة دبي أن أنها نجحت في توقيفه بعد مضي 48 ساعة فقط على صدور أمر النيابة العامة الذي جاء في تاريخ 15 أبريل الجاري، حيث قبض عليه بعد عمليات بحثٍ وتحرٍّ ومتابعة دقيقة لم تتجاوز يومين، ما يُظهر القدرات المتطورة والكفاءة الكبيرة للأجهزة الأمنية في دبي ودولة الإمارات.

وأكدت شرطة دبي التزامها المستمر بدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والعمل جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم، لتعزيز الأمن والأمان في المجتمعات، عبر تعزيز الشراكات مع تلك الجهات ومواصلة تبادل المعلومات بأسلوب فعّال يخدم في الحد من انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود حول العالم.