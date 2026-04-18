«موج».. مركز تَدخُّل مبكر لتمكين الوالدين من كشف التأخر النمائي لأطفالهما

دشّنت هيئة زايد لأصحاب الهمم مشروع «موج – مركز التدخل المبكر»، بالتزامن مع توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة وشركة رويال NMC استيكو ليمتد، لتطوير نموذج متقدم يجمع بين الخدمات الصحية والتأهيلية والدعم الأسري ضمن منظومة موحدة.

ويعد «موج» مركزاً متخصصاً في التدخل المبكر وتقييم الأطفال، بهدف الكشف المبكر عن التأخر النمائي، وتقديم تقييم شامل ضمن نموذج تكاملي يجمع بين القطاعات الصحية والاجتماعية والتعليمية، ويقدم ست خدمات تشمل تقييم المواليد الجدد، وإنشاء نظام إلكتروني لتتبع رحلة الطفل منذ الولادة، وتوفير تخصصات طبية شاملة، بالتعاون مع القطاع الطبي، وتقديم برامج تدريب إرشاد أسري بالتعاون مع القطاع التعليمي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى تقليل فترة الانتظار للحصول على الخدمة.

وستعمل الجهات الثلاث على تنفيذ حزمة من البرامج النوعية التي تركز على تمكين الوالدين، وتعزيز مهارات التربية الإيجابية، وتأهيل مقدمي الرعاية والممارسين في مجالات الطفولة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة قائمة على أفضل الممارسات، وإطلاق مبادرات توعوية تدعم الكشف المبكر والتدخل الفعّال.

ويركز المركز على تقديم خدمات متكاملة للأطفال حتى سن ثماني سنوات، حيث يوفر خدمات الكشف والتشخيص والتدخل المبكر، بما يتيح متابعة نمو الأطفال وفق المراحل العمرية، من خلال منظومة شاملة توفر نقطة اتصال رئيسة تسهّل الوصول إلى جميع الخدمات في الوقت والمكان المناسبين.